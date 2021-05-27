Более девяти тысяч зараженных Covid-19 выявлены в стране 26 мая

За последние сутки в России выявлены 9039 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 402 человека, выздоровели - 9759. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 3105 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 836, в Ленинградской области - 94, в Архангельской области - 63, в Вологодской области - 45, в Мурманской области - 43.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 5 035 207 раз. Скончались 120 002 человека.

Напомним, в Карелии 26 мая Covid-19 выявлен у 58 человек. Фото userapi.com