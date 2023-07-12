Для спасения пенсионерки в Петрозаводске пришлось вскрывать дверь

Вчера утром в 11 часов 31 минуту на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Участковый и врачи не могли попасть в квартиру, где за закрытыми дверьми о помощи просит пенсионерка.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. Там обнаружили лежащую на полу пожилую женщину. Врачи без промедления стали оказывать пострадавшей необходимую медицинскую помощь.

А уже днем в 14 часов 03 минуты помощь городских пожарных потребовалась двум подросткам, которые не могли выйти из квартиры. Родственники снаружи тоже не могли открыть дверь.

Прибывшие к месту вызова пожарные вскрыли дверь квартиры и воссоединили семью. // фото: «Петрозаводск говорит»