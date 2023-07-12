Изуверы в Карелии лили в рот жертве хлор и вкалывали воздух со спиртом

Стали известны жуткие детали убийства двух рабочих в деревне Пудожского района. Обоих убили с непостижимой жестокостью, одного перед смертью особенно мучили, рассказали в прокуратуре Карелии.

Мужчины приехали в республику на заработки из другого региона, их лишили жизни и сожгли 40-летний местный житель с 17-летней знакомой и 48-летним сотрудником.

Все произошло во время застолья, которое устроили строители гостиничного комплекса. С одним из рабочих поссорился 40-летний житель деревни. Он избил жертву, бил руками и ногами, тяжелым деревянным предметом. Рабочий получил тяжелую травму головы и скончался на месте.

Его напарник сказал, что сообщит все полиции. Тогда 40-летний хозяин, его 17-летняя знакомая и 48-летний рабочий решили избавиться от свидетеля.

Обвиняемый стал бить его твердым массивным деревянным предметом с металлическими гвоздями, сбил с ног. Увидев, что тот подает признаки жизни, привлек к убийству третьего работника и свою сожительницу.

Они сделали в руку и ногу жертвы инъекции со спиртосодержащей жидкостью и воздухом, залили в рот содержащую хлор жидкость и стали удерживать руки и ноги мужчины. Девушка нанесла ему не менее двух ударов в живот и грудь, от которых тот скончался на месте происшествия.

Тела убитых злодеи сожгли. Вину в совершении убийств организатор не признал, его подельники согласились с обвинением частично. // фото: www.freepik.com