Двух приехавших на заработки в Карелию мужчин убили, а тела сожгли

Двух мужчин, которые приехали в Карелию на заработки, убили в 2019 году. Преступление до последнего времени было не раскрыто. Родные убитых в полицию не заявляли, так как думали, что те находятся на заработках. Оперативникам стало известно об исчезновении двух мужчин в Пудожском районе, потом стали известные обстоятельства исчезновения и возможные причастные к этому. Подозреваемых схватили и арестовали. Ранее они привлекались к уголовной ответственности. Уголовное дело направили в суд.

В двойном убийстве с собой жестокостью обвиняют двух мужчин 40 и 48 лет. Следователи выяснили, что один из обвиняемых позвал в поселок Авдеево на помощь в строительстве гостевого дома трех мужчин, прибывших из других регионов. В ходе застолья между 40-летним обвиняемым и одним из работников возник конфликт, закончившийся убийством 35-летнего приезжего. Он погиб в результате полученной травмы головы.

Один из очевидцев собрался рассказать о произошедшем полиции. Тогда, как считают следователи, 40-летний мужчина предложил находившимся на месте преступления мужчине и местной жительнице избавиться от свидетеля. Тела убитых они сожгли.

В Следком пояснили, что в отношении местной жительницы, причастной к убийству, материалы уголовного дела были выделены в отдельное производство и направлены на рассмотрение в суд. // фото пресс-служба СК по РФ