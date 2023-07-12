Жилой частный дом сгорел ранним утром в Сегеже

Вчера ранним утром в 05 часов 15 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сегежи поступило сообщение о пожаре. Вспыхнул частный жилой дом на улице Выгозерская набережная.

Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета были уже на месте происшествия. Но уже к этому моменту в деревянном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином. Несмотря на все сложности, спасатели укротили пожар.

Дом был значительно поврежден огнем. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. Известно, что хозяев в доме не было. // фото: www.freepik.com