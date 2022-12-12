Для облегчения выбора перечислили плюсы живых и искусственных елок

Чем ближе к Новому году, тем актуальней тема выбора главного атрибута праздника. При покупке и живой красавицы, и искусственной есть свои минусы и плюсы. Портал Объясняем.рф перечислил основные, чтобы гражданам было легче определиться.

Если выбираете живую елку, то на продолжительное время в вашем доме к запаху мандаринов присоединится хвойный, что автоматически будет настраивать на праздничное настроение. Но на этот же период веник и пылесос из-за осыпающихся иголок также станут неотъемлемыми атрибутами Нового года. Здесь у искусственного древа преимущества.

Немаловажный факт, хвойные растения выделяют биологически активные вещества, убивающие бактерии. Они дезинфицируют воздух и укрепляют иммунитет. Искусственная ель порадует только эстетически.

Купить живое дерево с наличием документа, подтверждающего законность продажи, можно на елочном базаре или в лесничестве. Искусственное курьер может доставить на дом. Натуральное – самый экологичный вариант при грамотной утилизации. Вред от искусственного можно лишь минимизировать, бережно используя его на протяжении 20 лет. // Фото: minprirody.