16 августа 2021, 21:11
Для медучреждений Муезерского района купили два автомобиля
Машины повышенной проходимости получат Суккозерская и Лендерская амбулатории
На минувшей неделе Минздрав и правительство Карелии закупили для автопарка Муезерской участковой больницы ГБУЗ «Межрайонная больница №1» два автомобиля. В группе ГБУЗ «Межрайонная больница №1» г. Костомукша в соцсети сообщили, как их будут использовать.
Автомобили повышенной проходимости Lada Legend совсем скоро поступят в распоряжение Лендерской и Суккозерской врачебных амбулаторий.
Машины уже поставили на регистрационный учет в Муезерском отделении ГИБДД. Автомобили взяли на баланс медицинского учреждения.
Их будут использовать в амбулаториях для обслуживания вызовов пациентов на дому и выездной работы медперсонала в близлежащие населенные пункты. // Фото: ГБУЗ «Межрайонная больница №1» г. Костомукша/ВКонтакте