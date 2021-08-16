Для медучреждений Муезерского района купили два автомобиля

На минувшей неделе Минздрав и правительство Карелии закупили для автопарка Муезерской участковой больницы ГБУЗ «Межрайонная больница №1» два автомобиля. В группе ГБУЗ «Межрайонная больница №1» г. Костомукша в соцсети сообщили, как их будут использовать.

Автомобили повышенной проходимости Lada Legend совсем скоро поступят в распоряжение Лендерской и Суккозерской врачебных амбулаторий.

Машины уже поставили на регистрационный учет в Муезерском отделении ГИБДД. Автомобили взяли на баланс медицинского учреждения.

Их будут использовать в амбулаториях для обслуживания вызовов пациентов на дому и выездной работы медперсонала в близлежащие населенные пункты. // Фото: ГБУЗ «Межрайонная больница №1» г. Костомукша/ВКонтакте