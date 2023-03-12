Для лыжных гонок «Зимние фонтаны» выбирают новый талисман

Организаторы фестиваля «Зимние фонтаны» объявило голосование за нового героя, который станет талисманом следующего сезона, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Кто сменит Ежика, необходимо решить до 31 марта. Сделать выбор придется из трех кандидатов – Енота, Кабанчика и Мышонка.

Напомним, каждый год выбирают новый талисмана городского лыжного фестиваля. Его изображения украшают призы и фирменные сувениры. // Фото: petrozavodsk-mo.ru.