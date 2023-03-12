Использование смартфона во время зарядки опасно

Cпециалист по кибербезопасности Андрей Масалович предупредил об опасности использования гаджетов во время зарядки, сообщает RT.

Как рассказал эксперт, во время зарядки телефон лучше не использовать, например, не играть, не смотреть видеоролики, не слушать музыку. Но разовый звонок сделать можно. Связано это с тем, что смартфоны оснащены максимальным зарядом батареи. Из-за этого современные аппараты могут сильно нагреваться. Кроме того, специалист порекомендовал заряжать смартфон без чехла, так как он способствует нагреву.

Напомним, по статистике в России в прошлом году произошло более 500 пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов. / Фото: freepik.