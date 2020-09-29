Для гламурных фотосессий в Петрозаводске ПДД не указ

Житель Петрозаводска Сергей Суворов прислал в редакцию портала заметку о том, как нахально нарушались все правила дорожного движения пассажирами дорогого автомобиля средь бела дня 27 сентября.

История написана доходчиво, цитируем:



«Днем 27 сентября, распугивая малышей на самокатах, на пешеходную дорожку вдоль реки Лососинки вальяжно вкатился черный Бентли. Просто заехать на пешеходную дорожку водителю показалось мало, и он просто припарковался на ней поперек, полностью перекрыв движение пешеходам и велосипедистам.



Нисколько не обращая внимания на остолбеневших от такого хамства родителей на близлежащей детской площадке, из роскошного авто десантировалась компания очень важных молодых людей и устроила в этом странном месте фотосессию, которую при должном воображение можно было бы обозначить как гламурную. Спустя некоторое время компания также вальяжно погрузилась в свое роскошное авто и отправилась даьше по своим очень важным делам»,

- пишет Сергей.

Он также выражает сожаление, что в Петрозаводске перевелись активисты СтопХама. «Особенно трепетно их ждут охреневшие от собственной безнаказанности мажоры, которые каждым своим действием стремятся подчеркнуть свое моральное и материальное превосходство над "простыми смертными", - заключает петрозаводчанин.