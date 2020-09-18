Оксана Пушкина предложила установить пожизненные трекеры на педофилов

Бывшая жительница Карелии, телеведущая, а ныне депутат Госдумы РФ предлагает внедрить в России систему постоянного наблюдения за освободившимися из тюрьмы педофилами с помощью GPS-трекеров, сообщает «Парламентская газета».

Об этом замглавы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей заявила, комментируя убийство несовершеннолетних сестер в Рыбинске: 15 сентября там были изнасилованы и убиты сестры 8 и 13 лет. Подозреваемый прошлом году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство и изнасилование ребенка.

«Педофил Виталий Молчанов, ранее осужденный за изнасилование, убийство и надругательство над телами умерших, сумел выйти из тюрьмы и втереться в доверие к несчастной Валентине Сапруновой, чтобы изнасиловать и жестоко убить двоих ее дочерей», — сказала зампред профильного комитета Госдумы.

Пушкина поддерживает инициативу детского омбудсмена Анны Кузнецовой о создании единого открытого реестра педофилов, но сам по себе он не решит существующую проблему, нужен комплексный подход,

По мнению Оксаны Пушкиной, действенными мерами борьбы с педофилами станет отмена срока давности по преступлениям против половой неприкосновенности детей и система постоянного наблюдения за освободившимися из тюрьмы педофилами с помощью GPS-трекеров, которые в режиме реального времени будут сообщать о передвижениях лиц, склонных к насилию над детьми.

«Российское общество требует от власти обеспечить контроль за находящихся на свободе педофилами, и наша общая задача организовать его, не дожидаясь очередного жуткого рецидива», — резюмировала законодатель.