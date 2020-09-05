День счастливого трезвого человека пройдет в Петрозаводске

В следующую пятницу, 11 сентября, в центре Петрозаводска пройдет интересное событие, сообщает общественное движение «Отцы Карелии».



«Сердечно приглашаем вас на празднование Дня Счастливого Человека в рамках Всероссийского Дня Трезвости. Ждём вас и ваших друзей 11 сентября в 17.00 на Студенческом бульваре у Фонтана "Молекула" (Петрозаводск, Карелия)», - сообщают организаторы.

Видеоприглашение содержит стихи:

«Фонтан «Молекула», бульвар.

Хоккей настольный, самовар.

В День трезвости смелей иди,

И всех друзей с собой бери».

День трезвости в России отмечается каждый год 11 сентября. Он был учрежден Православной церковью в 1913-1914 годах. В те годы в этот день закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни.