Дизайнер рассказала, как охладить квартиру в жару без кондиционера

Дизайнер интерьеров Светлана Серова в интервью радио «Говорит Москва» назвала приемы, как охладить квартиру без кондиционера. Возможно, советы эксперта пригодятся и жителям Карелии пережить установившуюся небывалую жару.

Дизайнер советует охлаждать постельное белье перед сном в холодильнике, пишут «Известия». Для этого, его нужно завернуть в пакет и положить на некоторое время охлаждаться. При этом она отметила, что спать в жару удобнее на шелковых простынях.

Спастись от солнца поможет пленка на стеклах. Серова не рекомендовала использовать в жару блэк-аут шторы, поскольку они не пропускают воздух в помещение. Также эксперт не рекомендует использовать занавески из синтетических тканей, которые нагреваются и отражают солнце. В жару можно использовать светлые шторы из льна.

Серова посоветовала убрать с полов ковры, проводить влажную уборку, отключать электрические приборы. Можно обустроить небольшой водный сад — высаживать растения в воду. Также спастись от жары помогают аквариумы и широколистные домашние растения, все это хорошо увлажняет помещение. (фото logos44.ru)