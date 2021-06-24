Курорты Краснодарского края будут принимать только привитых туристов

Краснодарский край ужесточает антиковидные меры из-за коронавируса. С 1 июля гостиницы и пансионаты будет размещать гостей только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. А уже с 1 августа обязательным условием при заселении будет прививка. Об этом сегодня пишет ТАСС со ссылкой на Телеграм-канал губернатора края Вениамина Кондратьева.

«С 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса»,

- приводит издание сообщение руководителя края.

«С 1 августа ужесточить эту меру - принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания», - сказано в сообщении. (фото onetwotrip.com)