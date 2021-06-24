Минздрав РК заявил о проблемах с записью через госуслуги на вакцинацию

Паблик карельского Минздрава сообщил о проблемах с записью на вакцинацию от коронавируса через портал Госуслуг. В ведомстве объяснили сбой техническими причинами на сервисе.

В качестве выхода, жителям Карелии предлагается записаться на процедуру, воспользовавшись кнопкой «Записаться в лист ожидания», которая расположена в правом нижнем углу.

Записаться на прививку можно также через обращение на горячую линию 122 или в регистратуру поликлиники. (фото источника, profile.ru)