24 июня 2021, 13:47
Минздрав РК заявил о проблемах с записью через госуслуги на вакцинацию
Желающим сделать прививку предлагают записываться в лист ожидания, либо звонить в поликлинику или на номер 122
Паблик карельского Минздрава сообщил о проблемах с записью на вакцинацию от коронавируса через портал Госуслуг. В ведомстве объяснили сбой техническими причинами на сервисе.
В качестве выхода, жителям Карелии предлагается записаться на процедуру, воспользовавшись кнопкой «Записаться в лист ожидания», которая расположена в правом нижнем углу.
Записаться на прививку можно также через обращение на горячую линию 122 или в регистратуру поликлиники. (фото источника, profile.ru)