Директор школы под Курском порвал ухо ученику за отказ снять серьгу

Восьмиклассник в селе Ивановское Рыльского района Курской области обвинил директора школы в нанесении травмы. Подросток рассказал «Подъему», что руководитель порвал ему ухо.

Причиной инцидента послужил отказ школьника снять серьгу. Подросток с пирсингом в ухе пришел в учебное заведение 2 сентября. Юношу сразу вызвали к директору.

Александр Андрощик велел ученику вынуть из уха сережку. Парень не сделал этого, на следующий день в школу вызвали его маму. Директор сказал женщине, что если ее сын не снимет серьгу, он вырвет ее лично.

По утверждению подростка, Андрощик обзывал его «пидо…ом» и оскорблял нецензурно.

«А сегодня он заводит в кабинет, начинает кричать, правой рукой дергает за сережку - у меня там что-то хрустнуло, я так и не понял. Я отдал ему и вышел из кабинета. Сейчас в ухе просто разорвана дырка», - рассказал школьник.

По его словам, он написал заявление на директора в полицию. Прокуратура Курской области начала проверку по данному факту. // Фото: источник