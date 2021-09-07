«Яндекс» запустил закадровый перевод для всех англоязычных видео

Закадровый перевод на русский язык английского в видео стал доступен пользователям «Яндекс.Браузера». Новой функцией также можно будет воспользоваться в мобильных приложениях, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Сервис переводит и мужской голос, и женский, но с некоторой задержкой. Искусственный интеллект распознает слова, превращает их в текст, а потом разбивает на отдельные предложения при помощи нейросетей.

Затем ИИ определяет, говорит ли женщина или мужчина, а потом синтезирует речь и совмещает с видео.

Перевод занимает несколько минут. Пользователь должен поставить видео на паузу. Когда задача будет выполнена, придет сообщение.

Сервис поддерживает все англоязычные видео на Vimeo, YouTube и иных известных платформах. Он доступен в «Яндекс.Браузере» пользователям Windows, Linux, macOS и Android, а также в мобильных приложениях для iOS и Android. // Фото: Ксения Парфенова/ИА «Политика Сегодня»