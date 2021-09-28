Диетологи назвали самый полезный суп

Чечевичный суп-пюре оказался самым полезным для здоровья. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание «Главред».

По словам диетологов, чечевичный суп содержит 12 аминокислот и растительные белки. Чечевица в составе супа также способна укрепить иммунитет. Этот продукт содержит меньше жира, чем другие бобовые, стимулирует обмен веществ, что позволяет быстрее снижать вес. Клетчатка в составе чечевицы снижает чувство голода и улучшает пищеварение.

На втором месте по полезности оказался овощной суп, но на мясном бульоне. В состав такого супа должны входить стручковая фасоль, кабачок и сельдерей. Фото pixabay.com/Security