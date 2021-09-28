Путин высказался о новой помощи семьям с детьми

Владимир Путин не исключил новые меры поддержки граждан, особенно семей с детьми. Слова президента передает ТАСС.

Глава государства отметил, что ситуация в мировой экономике остается сложной, поэтому власти будут постоянно следить за динамикой макроэкономических показателей.

«Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и, конечно, в ходе его исполнения, чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, при возможности - запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми»,

- заявил Путин.

Президент пояснил, что имеет в виду единовременные выплаты семьям, в которых растут школьники, а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов. Фото pixabay.com/DimitroSevastopol