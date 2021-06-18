Диетолог рассказала, какие продукты лучше не сочетать с мясом

Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова в беседе с РИА Новости перечислила продукты, которые лучше не соединять с мясом.

Так, мясо и молочные продукты нужно употреблять по отдельности. По словам специалиста, кальций, содержащийся в сырах, молоке, йогуртах, ухудшает всасывание железа. Поэтому мясо и молочка не должны соседствовать в одном приеме пищи. Бочарова также сообщила, чем полезно запивать мясо. Подойдет стакан цитрусового сока или вода. В кофе или чае содержится полифенол танин, который также снижает усвоение железа. Мясо хуже переваривается с хлебом, картофелем, кукурузой, макаронами.

«Это допустимое сочетание, но его следует избегать тем, кто склонен к полноте», - предостерегает диетолог. Бочарова посоветовала людям с лишним весом есть мясо с зеленью и овощами. (фото dikoed.ru)