Диетолог рассказал, от чего нужно отказаться, чтобы хорошо спать

Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт из Баварского потребительского центра перечислил продукты, от которых стоит отказаться ради здорового сна. Советы специалиста приводит портал Focus Online.

В частности, эксперт рекомендует не есть перед сном солодку из-за содержащегося в ней глицирризина. Данное вещество влияет на водно-солевой баланс и может вызвать повышение кровяного давления.

Кроме того, не стоит перед сном злоупотреблять сырыми овощами и салатами, так как при их переваривании пищеварительный тракт «работает на полной скорости». В связи с этим организм не может перейти в фазу глубокого сна.

Бодрствовать организм заставляют чили и имбирь, ускоряя обмен веществ и повышая температуру тела.

Темный шоколад также может привести к бессоннице. Данный продукт содержит фитохимический теобромин, который оказывает на организм такое же влияние, что и кофеин. Чем больше в шоколаде какао, тем выше в нем доля теобромина.

Кофеин содержится в чае, газированных и энергетических напитках и непосредственно в кофе. Как известно, данное вещество стимулирует нервную систему и повышает кровяное давление.

Если же бессонница не проходит, Шуберт рекомендует не употреблять пищу после 20:00 или даже 18:00.