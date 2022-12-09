Диетолог объяснила, реально ли похудеть за 3 недели до Нового года

Похудеть до Нового года мечтают многие, но возможно ли это? Смотря какие цели перед собой ставить и как к ним идти, объяснила изданию «Доктор Питер» диетолог Гульшат Сираева.

По словам врача, если поставить реальные цели, их можно достичь. Но речь идет о 2-3 килограммах, а не о 10 или 15. Не стоит вредить здоровью и психике ради сомнительной красоты.

Никаких таблеток «для похудения» - они опасны за счет своего состава. Любые лекарства должен подбирать только доктор.

Также не нужно голодать, садиться на жесткую диету типа «гречка и вода». Это стресс для организма, его можно выдержать только в молодом возрасте и будучи совершенно здоровым.

Немного скорректировать вес и фигуру можно, если начать прямо сейчас. Для этого придется отказаться от фастфуда, магазинных полуфабрикатов, сладкой, плотной и жирной еды.

Важно расширить меню за счет фруктов, овощей, цельного зерна, брать сахар, заменить белый хлеб на цельнозерновой или темный, уменьшить его количество. // фото: freepik.com