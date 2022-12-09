Пользу алкоголя в малых количествах признала врач

Употребление небольшого количества спиртного действительно может быть полезным, но не для всех. Этот факт признала терапевт клиники DocMed Ольга Титаренко, пишет «Общественная служба новостей».

Малые дозы алкоголя могут принести пользу сосудам и сердцу, но повышает риск онкологии. Но это справедливо для тех, кто здоров, а не страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями уже.

Врач отметила также, что употребление спиртного может ухудшать качество сна. Алкогольные напитки не нужно пить и при употреблении каких-либо лекарств. // фото: freepik.com