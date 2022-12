Отказаться от сухофруктов и чипсов посоветовал стоматолог

Хлеб, сухофрукты, чипсы и другие кажущиеся безобидными продукты могут вызвать гниение зубов. Об этом предупредил стоматолог Кэри Гольдштейн из США. Он назвал такие напитки и продукты изданию Eat This, Not That!

Врач назвал в том числе сладкую газировку. Содержащийся в ней сахар прилипает к зубам, способствует росту бактерий, образованию зубного налета. В результате возникает кариес, зубы разрушаются. Врач посоветовал хотя бы полоскать рот водой после газировки.

Опасность представляют также продукты, прилипающие к зубам. В их числе стоматолог выделил жевательные конфеты и сухофрукты. Их остатки сложно удаляются щеткой, остаются на зубах и тоже приводят к образованию кариеса. // фото: freepik.com