Диетолог назвала продукт для сохранения молодости и красоты

Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева назвала продукт для сохранения здоровья зубов, костей, ногтей и волос. По словам специалиста, ананас можно отнести к продуктам молодости и красоты. Его можно найти практически в любом российском магазине. О пользе плода врач рассказала агентству городских новостей «Москва».

В ананасе содержится марганец и кремний. За счет первого элемента поддерживаются энергетический обмен на молекулярном уровне, процессы регенерации, обновления клеток и тканей. Также марганец участвует в работе инсулина. Кремний необходим для здоровья костей, зубов, ногтей и волос.

У ананасов есть антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Фермент под названием бромелаин помогает расщеплять белок до аминокислот, что помогает улучшить пищеварение. Фруктовые кислоты способствуют выработке желудочного сока, что также улучшает процесс пищеварения, аппетит и выстраивает работу кишечника.

Диетолог отметила, что в день можно употреблять около 200 граммов свежей мякоти ананаса или выпивать 200 миллилитров сока. Пугачева также указала, что маринованное с ананасом мясо легче усваивается.

Однако ананасом не стоит увлекаться людям с повышенной кислотностью желудка или обострением язвы. Также в ананасе содержится большое количество сахара.

Фото: samsebegu.ru