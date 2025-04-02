Девять детей пострадали при взрыве петарды в российской школе

В Московской области в результате взрыва петарды в школе пострадали дети. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, инцидент случился в одной из школ Истры. Один из учеников принес бомбочку в учебное заведение и взорвал ее прямо в классе.

В результате происшествия пострадали девять детей. Двоих осмотрел школьный врач, еще семерым оказали помощь медики скорой. Одну из пострадавших - 11-летнюю девочку - пришлось госпитализировать. У нее диагностировано токсическое отравление парами и газами.

В обстоятельствах инцидента разбираются соответствующие органы.