Девочка попала в реанимацию с тяжелым отравлением в Ленобласти

Несовершеннолетняя девушка из Ленинградской области попала в реанимацию с тяжелым отравлением. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, вечером 1 апреля в одну из больниц Санкт-Петербурга привезли 16-летнюю жительницу Коммунара. Состояние пациентки, у которой диагностировали острое отравление, оценили как тяжелое, школьницу поместили в реанимацию.

Дома у девушки были обнаружены лекарственные препараты - антидепрессанты и психотропы. Известно, что ребенок растет в многодетной семье без отца. В поле зрения полиции семья не попадала. При этом сама пострадавшая ранее общалась с психиатрами.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники компетентных органов.