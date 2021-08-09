Девять человек погибли при прорыве трубы в больнице Владикавказа

Во Владикавказе девять человек погибли в местной клинической больнице скорой помощи после прорыва трубы с кислородом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

О поломке кислородной системы в больнице стало известно около 18:00. Сообщалось, что газ начали подавать из резервных баллонов.

Всего в реанимации больницы находится 71 человек.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники МЧС, представители республиканского правительства и работники экстренных служб. Фото pixabay.com/geralt