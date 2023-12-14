Девушка выпала из окна в Петрозаводске

Сегодня ночью в 00:22 пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок от женщины. Она рассказала, что видела, как в соседнем доме на Лососинском шоссе из окна примерно восьмого этажа, упала девушка.

Через несколько минут пожарные и парамедики были уже на месте происшествия. Пострадавшая девушка лежала на козырьке подъезда. Установив 3 лестницу, пожарные поднялись на козырек.

Пострадавшая находилась в сознании, по всей видимости, удар смягчил снег на козырьке. Пожарные спустили пострадавшую на землю и передали бригаде врачей «скорой помощи». Ее доставили в больницу. Обстоятельства инцидента устанавливаются. // фото «Петрозаводск говорит»