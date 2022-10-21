21 октября 2022, 10:41
Девушка в Петрозаводске скрывается от суда
Полиция просит помочь найти Юлию Фролову
Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают Фролову Юлию Николаевну. Об этом сообщили в МВД Карелии.
Эту девушку 1993 года рождения обвиняют в совершении имущественного преступления. Она скрылась от суда.
Всех, кто обладает значимыми сведениями о месте ее нахождения, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона: 8 981 402 06 14. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: МВД Карелии