Девушка в Петрозаводске скрывается от суда

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают Фролову Юлию Николаевну. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Эту девушку 1993 года рождения обвиняют в совершении имущественного преступления. Она скрылась от суда.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о месте ее нахождения, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона: 8 981 402 06 14. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: МВД Карелии