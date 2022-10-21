Прокуратура выявляет тех, кому противопоказано садиться за руль

Прокуратура Петрозаводска проводит активную работу по лишению прав граждан, имеющих противопоказания к управлению транспортными средствами.

Так, по результатам проверки в первом полугодии в суд предъявлено 23 административных исковых заявления о прекращении действия права на управление авто в отношении лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией. 21 из них рассмотрено и удовлетворено.

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, сейчас на рассмотрении находится иск о лишении такого права горожанина, страдающего психическим расстройством.

«Во втором полугодии работа по выявлению лиц, которым по состоянию здоровья противопоказано управление автомобилем, продолжается. Проводятся соответствующие сверки с медицинскими организациями и УГИБДД МВД»,

- сообщили в прокуратуре. Фото: pxhere.