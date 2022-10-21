Житель Сортавалы украл сапоги для свой девушки и выбросил их

Из магазина обуви с Сортавале пропала пара дамских сапог. Сотрудники заподозрили молодого человека, которого они пытались остановить, сообщили в МВД Карелии.

Октябрьским вечером в торговой точке сработала система «антикража», когда он выходил из кассовой зоны. Посетителя окликнули, но он уверял, что несет только бутылку пива.

Когда юноша покинул магазин, оказалось, что пропали сапоги. Полицейские нашли подозреваемого. Оказалось, что не судимый ранее 24-летний местный житель зашел в магазин вместе со своей избранницей. Девушка примерила сапоги, они ей очень понравились.

Тогда спутник решил порадовать возлюбленную и вынес товар без оплаты. Следующим утром он испугался и выбросил похищенное. Но так как его действия сочли открытыми, а не тайными, возбуждено уголовное дело о грабеже. // Фото: pxhere.com