Девушка с сайта знакомств оставила без денег жителя Карелии

Мошенники получили доступ к деньгам 49-летнего жителя Пудожского района.

В приложении для знакомств он пообщался с девушкой. Она попросила дать ей номер телефона, чтобы общаться чаще. Спустя время мужчина был готов назвать коды из смс-сообщений. Банковскую карту житель поселка завел недавно, а приложение банка не устанавливал, поэтому не получал уведомления о сомнительных операциях. Потерю денег он обнаружил при обращении в банк. С его кредитки списалось около 158 тысяч, сообщили в пресс-службе МВД.

По версии полицейских, жулики переустановили приложение банка на своем устройстве и, воспользовавшись номером телефона и кодами доступа, завладели деньгами. // фото freepik.com