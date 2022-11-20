Девушка, разбившая Lexus в Петрозаводске, была пьяна

В Госавтоинспекции раскрыли детали аварии на Первомайском проспекте в Петрозаводске. За рулем автомобиля «Лексус» находилась 21-летняя девушка.

По информации Госавтоинспекции Карелии, она управляла автомобилем в состоянии опьянения.

19 ноября в 23:53 иномарка съехала с дороги и врезалась в опору освещения в районе дома №42.

В аварии пострадал 22-летний пассажир. ГИБДД проводит проверку. // фото участников паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»