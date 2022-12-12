12 декабря 2022, 21:41
Девушка пропала без вести в Петрозаводске
Полиция карельской столицы ищет 20-летнюю Алину Мизинкову
Полиция Петрозаводска ищет пропавшую без вести Алину Мизинкову 2002 года рождения. Об этом сообщает ПСО «Доброспас».
По данным поискового отряда, девушка вышла из дома, расположенного на улице Университетской, и исчезла. Горожанка была одета в длинное голубое тонкое пальто-пуховик. Рост пропавшей - 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые.
Всех, кто видел эту девушку, просят звонить по телефонам: 8 921 224 10 63, 8 981 402 06 14. // Фото ПСО «Доброспас»