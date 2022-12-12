Девушка пропала без вести в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска ищет пропавшую без вести Алину Мизинкову 2002 года рождения. Об этом сообщает ПСО «Доброспас».

По данным поискового отряда, девушка вышла из дома, расположенного на улице Университетской, и исчезла. Горожанка была одета в длинное голубое тонкое пальто-пуховик. Рост пропавшей - 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые.

Всех, кто видел эту девушку, просят звонить по телефонам: 8 921 224 10 63, 8 981 402 06 14. // Фото ПСО «Доброспас»