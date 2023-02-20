Девушка пострадала при взрыве посылки с Интернет-заказом

В Москве девушка получила ожоги лица и рук после взрыва Интернет-заказа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, пострадавшая открыла подарочную коробку, после чего произошла разгерметизация аэрозольного косметического баллончика, заказанного через Интернет.

На месте происшествия работают представители силовых структур. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, проводится проверка. // Фото: unsplash.com