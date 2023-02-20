В России проведут Игры будущего, на них выделят более 5 млрд рублей

В 2024 году в России хотят провести «Игры будущего». На их подготовку выделят около 5,2 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте правительства РФ. Девятидневный турнир будет сочетать традиционный и киберспорт. В программу включены 16 технологических дисциплин.

В 2023 году планируется провести тестовые соревнования по дисциплинам, сочетающим классические и цифровые виды спорта в формате «фиджитал». Игрокам предложат сначала сыграть в киберфутбол, а затем выйти погонять мяч на поле. В числе других фиджитал-дисциплин – баскетбол, хоккей и боевые единоборства.

Также собираются протестировать гонки дронов и Beat Saber – игра, в которой спортсмены будут сражаться в условиях виртуальной реальности.

Игры будущего планируют провести в Казани с февраля по март 2024 года. В них примут участие более двух тысяч человек, представляющих более 200 команд из разных стран мира.

Продвижением Игр на международном уровне занимается МИД России. Информацию о соревнованиях направили более, чем 100 дружественным странам, 29 государств подтвердили заинтересованность. // фото unsplash.com