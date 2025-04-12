Девушка попала под поезд накануне своего совершеннолетия

В Ленинградской области 17-летняя девушка была сбита поездом. Об этом сообщает 47news со ссылкой на Северо-западную транспортную прокуратуру.

По данным источника, инцидент произошел утром 12 апреля в Отрадном. Несовершеннолетняя пересекала железнодорожные пути на запрещающий сигнал. Ее задел грузовой состав. Пострадавшая была госпитализирована.

Известно, что на днях девушке должно исполниться 18 лет. Инцидент задержал в пути несколько поездов.

Обстоятельства случившегося проверят сотрудники прокуратуры. © «Петрозаводск говорит»