12 апреля 2025, 14:21
Девушка попала под поезд накануне своего совершеннолетия
В Ленобласти 17-летняя девушка травмирована на железной дороге
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Ленинградской области 17-летняя девушка была сбита поездом. Об этом сообщает 47news со ссылкой на Северо-западную транспортную прокуратуру.
По данным источника, инцидент произошел утром 12 апреля в Отрадном. Несовершеннолетняя пересекала железнодорожные пути на запрещающий сигнал. Ее задел грузовой состав. Пострадавшая была госпитализирована.
Известно, что на днях девушке должно исполниться 18 лет. Инцидент задержал в пути несколько поездов.
Обстоятельства случившегося проверят сотрудники прокуратуры. © «Петрозаводск говорит»