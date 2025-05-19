Девушка погибла в цирке в российском городе

В цирке Магнитогорска погибла 22-летняя девушка из Челябинска. Об этом сообщает издание 74.ru.

По данным источника, о гибели участницы акробатического женского трио сообщили ее подруги. Трагедия произошла 17 мая.

«У нас произошло горе. Вика погибла. Колесо в прямом смысле оказалось для Виктории колесом смерти», - написала в соцсетях участница акробатического шоу FOX.

Информацию о гибели девушки подтвердили в силовых структурах региона. © «Петрозаводск говорит»