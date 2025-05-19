19 мая 2025, 13:35
Россия

Девушка погибла в цирке в российском городе

В Магнитогорске 22-летняя участница акробатического трио погибла во время исполнения трюка
Фото: «Петрозаводск говорит»

В цирке Магнитогорска погибла 22-летняя девушка из Челябинска. Об этом сообщает издание 74.ru.

По данным источника, о гибели участницы акробатического женского трио сообщили ее подруги. Трагедия произошла 17 мая.

«У нас произошло горе. Вика погибла. Колесо в прямом смысле оказалось для Виктории колесом смерти», - написала в соцсетях участница акробатического шоу FOX.

Информацию о гибели девушки подтвердили в силовых структурах региона. © «Петрозаводск говорит»

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акробат