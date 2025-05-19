19 мая 2025, 13:35
Девушка погибла в цирке в российском городе
В Магнитогорске 22-летняя участница акробатического трио погибла во время исполнения трюка
Фото: «Петрозаводск говорит»
В цирке Магнитогорска погибла 22-летняя девушка из Челябинска. Об этом сообщает издание 74.ru.
По данным источника, о гибели участницы акробатического женского трио сообщили ее подруги. Трагедия произошла 17 мая.
«У нас произошло горе. Вика погибла. Колесо в прямом смысле оказалось для Виктории колесом смерти», - написала в соцсетях участница акробатического шоу FOX.
Информацию о гибели девушки подтвердили в силовых структурах региона. © «Петрозаводск говорит»