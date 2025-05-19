19 мая 2025, 13:11
Россия

Умер народный артист СССР Юрий Григорович

Ушел из жизни один из самых выдающихся хореографов XX века
Фото: unsplash.com / Prateek Gautam

Умер знаменитый российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович. Ему было 98 лет. О смерти народного артиста СССР сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощника.

Григоровича не стало сегодня, 19 мая. Причина его смерти не раскрывается.

Информации о дате и месте прощания с Юрием Григоровичем пока нет. Об этом будет сообщено дополнительно. © «Петрозаводск говорит»

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юрий григорович
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балетмейстер