19 мая 2025, 13:11
Умер народный артист СССР Юрий Григорович
Ушел из жизни один из самых выдающихся хореографов XX века
Фото: unsplash.com / Prateek Gautam
Умер знаменитый российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович. Ему было 98 лет. О смерти народного артиста СССР сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощника.
Григоровича не стало сегодня, 19 мая. Причина его смерти не раскрывается.
Информации о дате и месте прощания с Юрием Григоровичем пока нет. Об этом будет сообщено дополнительно. © «Петрозаводск говорит»