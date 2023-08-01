Девушка-подросток попала под колеса автомобиля в Карелии

В поселке Эссойла под колесами автомобиля оказалась 17-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился около полуночи 31 июля. По данным ведомства, водитель автомобиля Toyota Corolla при совершении поворота сбил пешехода, а затем врезался в опору освещения.

В результате ДТП потерпевшая получила травмы. Установлено, что 20-летний водитель прав не имел. По факту аварии проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Io & Tech, ГИБДД Карелии