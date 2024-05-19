Девочку госпитализировали после взрыва зарядки в Петербурге

В Санкт-Петербурге трехлетняя девочка получила ожоги в результате взрыва зарядки. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, инцидент случился вечером 18 мая. Как рассказали родственники пострадавшей, девочка играла на планшете рядом с подключенным зарядным устройством. Произошел взрыв зарядки, и ребенку обожгло грудь.

Дошкольница была госпитализирована с ожогами. Обстоятельства случившегося выясняются. // Фото: unsplash.com / Mat Napo