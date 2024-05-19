19 мая 2024, 10:20
Автомобиль влетел в толпу зрителей на ралли в Ленобласти
Один человек погиб и один пострадал в результате происшествия на соревнованиях в Приладожье
В Ленинградской области во время ралли автомобиль влетел в толпу зрителей. Об этом сообщает 47news.
По данным ведомства, инцидент случился 18 мая в Приозерском районе. Во время прохождения трассы один из автомобилей сбил зрителей, которые стояли в небезопасной зоне.
В результате ЧП погиб 49-летний житель поселка Кузнечное. Травмы получил мужчина из Санкт-Петербурга.
Отмечается, что за рулем автомобиля находился опытный пилот. Ему 62 года, он профессионал в сфере гонок. Участвовал, в том числе, и в ралли в Карелии. // Фото: t.me / Megapolisonline