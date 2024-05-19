Автомобиль влетел в толпу зрителей на ралли в Ленобласти

В Ленинградской области во время ралли автомобиль влетел в толпу зрителей. Об этом сообщает 47news.

По данным ведомства, инцидент случился 18 мая в Приозерском районе. Во время прохождения трассы один из автомобилей сбил зрителей, которые стояли в небезопасной зоне.

В результате ЧП погиб 49-летний житель поселка Кузнечное. Травмы получил мужчина из Санкт-Петербурга.

Отмечается, что за рулем автомобиля находился опытный пилот. Ему 62 года, он профессионал в сфере гонок. Участвовал, в том числе, и в ралли в Карелии. // Фото: t.me / Megapolisonline