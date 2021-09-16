Девочку госпитализировали после приема ванны в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 11-летняя школьница попала в больницу с отравлением после приема ванны. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований».

Вечером 15 сентября медики ДГБ №5 Северной столицы сообщили о поступлении к ним ребенка. У девочки были диагностированы отравление и ожоги парами хлора. По предварительной информации, школьница почувствовала себя плохо после водных процедур около 11 утра. К вечеру девочке стало совсем нехорошо, и взрослые вызвали медиков.

Как выяснили сотрудники полиции, родители ребенка держали в ванной комнате пакет с хлором. В него попала вода, в результате чего началось испарение. Это и стало причиной ухудшения состояния школьницы.

Уточняется, что семья девочки полная и на учете не состоит. По факту произошедшего проводится проверка. Фото pixabay.com/tookap