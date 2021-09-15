В Петрозаводске открыли новое приемное отделение БСМП

В карельской столице достроили пристройку к БСМП. На новое приемное отделение, которое возводили в рамках федеральной целевой программы развития Карелии, потратили более 187 миллионов рублей, рассказали в региональном Минздраве. Открыли его в четверг, 14 сентября.

В отделении будут применять принцип разделения потоков пациентов в зависимости от тяжести их состояния, что значительно сокращает время приема людей. Расстояние от дверей приемного отделения до блока интенсивной терапии: противошоковой палаты, палаты реанимации и противошоковой операционной - несколько метров. Ранее пациента нужно было везти на третий этаж больницы.

Расстояние от противошоковой палаты до операционной минимально. В операционной установлен ламинарный потолок, который подает очищенный воздух в зону операции. Для пациентов, которые не нуждаются в экстренной помощи, есть комната ожидания врача и четыре смотровые. Машины «скорой» теперь будут въезжать в крытое помещение для более комфортной и безопасной транспортировки пациентов.

Следующим этапом модернизации учреждения станет хирургический корпус. Его проектирование, по словам главы региона, уже завершается. (фото источника)