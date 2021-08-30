Достроить пристройку приемного отделения БСМП обещают в начале осени

Республиканский Минздрав показал, как сейчас выглядит пристройка приемного отделения БСМП, строительство которой планируют завершить в ближайшее время. Достроить приемное отделение обещают в начале сентября. С его появлением, как ожидают в ведомстве, удастся сократить время при разграничении поступающих больных по тяжести их состояния. Особое внимание обещают уделять реанимационным больным, нуждающимся во внеочередном осмотре врача.

В регистратуре нового приемного отделения будут работать три сотрудника. В пресс-службе министерства сообщили, что работники регистратуры прошли обучение по разделению потоков пациентов на два вида: «зеленый» - больные, которые могут передвигаться самостоятельно и «красный» – для тех, кто нуждается в неотложной помощи, а также с подозрением на инфекционное заболевание.

Для пациентов в удовлетворительном состоянии есть комната ожидания и четыре смотровые палаты. Для «красного» и «зеленого» потоков предусмотрены разные входы в отделение. В новом операционном зале также есть возможность для одновременной работы двух бригад хирургов. Еще одно нововведение для БСМП – возможность въезда машины «скорой помощи» в крытое теплое помещение для более комфортной и безопасной транспортировки пациентов.

В планах Минздрава продолжить реконструкцию БСМП. Пристройка - это лишь первый шаг. На втором и третьем этапе планируют построить хирургический корпус с вертолетной площадкой и выполнить реконструкцию стационара с надстройкой пятого этажа. Ранее в правительстве сообщали, что на строительство пристройки было выделено 150 миллионов рублей. (фото источника)