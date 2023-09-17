Девочка спасалась от домогательств отца и выпрыгнула в окно

В Московской области 15-летняя девочка через окно сбежала из квартиры, спасаясь от домогательств своего пьяного отца. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации источника, инцидент произошел ночью 17 сентября в городе Орехово-Зуево. 34-летний мужчина заставил дочь лечь с ним в кровать и стал трогать девочку за интимные места. Школьница испугалась, вырвалась и выпрыгнула в окно, после чего убежала к другу. Вскоре ребенок подал на отца заявление в полицию.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Отмечается, что пострадавшая живет с отцом и мачехой. У нее есть два родных брата, которым три года и шесть лет, а также сводные сестры. Им 13 и 17 лет. // Фото: unsplash.com / Danny G