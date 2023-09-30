Девочка-подросток пожаловалась на домогательства отца в Ленобласти

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Кингисеппа. Мужчина подозревается в домогательствах в отношении собственной дочери, сообщает 47news.

По данным источника, 14-летняя девочка-подросток позвонила в детскую службу доверия и рассказала, что весной этого года ее отец совершал в отношении нее непристойные действия.

После обращения ребенка подозреваемый был задержан. Мужчина помещен в камеру. Дело возбуждено по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. // Фото: unsplash.com / Danny G