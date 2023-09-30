Дети госпитализированы после распыления перцового баллончика в школе

В Московской области школьник распылил на уроке перцовый баллончик. В результате пострадали десять его одноклассников, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным источника, инцидента произошел 29 сентября в школе города Клин. 14-летний юноша хотел пораньше уйти домой и распылил содержимое баллончика под партой во время урока.

Через некоторое время детям стало плохо. На место была вызвана скорая помощь. Троих школьников с ожогами слизистой доставили в больницу. Еще семерым оказали помощь на месте. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli