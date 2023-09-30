Россиянам назвали продукты для облегчения состояния при простуде

Употребление некоторых продуктов при простуде может помочь облегчить протекание болезни. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург, слова специалиста приводит «Москва 24».

Как отметил врач, болеющий человек нуждается в энергии, белке и противовоспалительных веществах. Специалист порекомендовал пить компоты и морсы, есть мед и яйца.

По словам Гинзбурга, мед лучше всего добавлять в небольших количествах в чай. А компоты и морсы стоит варить из различных ягод. // Фото «Петрозаводск говорит»